Циклон надвигается на Югру – возможны первые заморозки

В Югре ожидается резкое похолодание, предупреждают синоптики. Приближается большой циклон, который принесет в регион снижение температуры, облачность и осадки. В предстоящие выходные температура воздуха ночью понизится до +3 градусов. В отдельных районах возможен снег с дождем и заморозки. При этом днем будет по-прежнему тепло – до +17 градусов. Но продержится такая погода недолго.

Уже к 10 сентября в Югре может полететь снег. А дневная температура составит всего +5+7 градусов.

Ранее сообщалось, что в Сургутском районе школы, детские сады и больницы начали обеспечивать теплом. В жилые дома тепло подадут, когда среднесуточная температура воздуха более пяти дней будет держаться ниже 8 градусов