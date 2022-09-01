Особый противопожарный режим отменили в Югре – он вводился из-за горящих лесов

В ХМАО с 1 сентября отменили особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение власти округа приняли сегодня на заседании оперативного штаба.

«На всей территории Югры, за исключением Березовского района, отменен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение приняли сегодня, 1 сентября, на заседании оперативного штаба», - говорится в сообщении телеграм-канал оперштаба.

Особый противопожарный режим был установлен в Югре 18 августа вместо режима ЧС. Предполагалось, что особый режим снимут еще в конце прошлой недели, но его продлили из-за действующих на территории округа масштабных лесных пожаров.

На сегодня в Югре ликвидированы все действующие лесные пожары, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

«По данным на 10:00 1 сентября на землях лесного фонда отсутствуют природные возгорания. Накануне в регион пришла дождливая погода, температура воздуха опустилась ниже +17 °С, благодаря чему снизился класс пожарной опасности в лесах и огнеборцы смогли дотушить ранее локализованные лесные пожары», - следует из сообщения телеграм-канала «Депнедра Югры».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе осадки смешанного характера не прекратятся.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зафиксировали и ликвидировали 432 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 355,2 тыс. гектаров.