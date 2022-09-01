В ХМАО за сутки выявили 652 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Югре выявлено 652 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 16 муниципалитетах округа. Лидеры по числу заболевших: Сургут – 212, Нижневартовск – 111, Пыть-Ях – 62, Нефтеюганск – 59 и Ханты-Мансийск – 48.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 644, пневмония — 7, бессимптомно — 1», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом на этот момент в Югре болеют 6 023 человека. Выздоровел за сутки 251 человек, за весь период пандемии - 213 887 югорчан. Умерли 2 560 пациентов.