В ХМАО осудят руководителя фирмы за долги по зарплате

В Когалыме генеральный директор фирмы предстанет перед судом по статье о невыплате заработной платы. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый с 1 марта 2021 года, имея достаточно денежных средств и зная о долгах по заработной плате перед сотрудниками намеренно не рассчитался с работниками на общую сумму свыше 834 тыс рублей. Однако гендиректор смог рассчитаться с подрядчиками и перечислилть на свой банковский счет денежные средства в общей сумме свыше 73 миллионов рублей.

«В целях защиты и восстановления нарушенных прав работников в ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 340 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемым в добровольном порядке частично погашен долг перед сотрудниками на общую сумму свыше 384 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

Обвиняемый вину не признал, а уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) направлено в суд.