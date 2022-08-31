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​Выдача потребкредитов сократилась вдвое в Югре

На 50% сократилась выдача потребкредитов в ХМАО по сравнению с прошлым годом

​Выдача потребкредитов сократилась вдвое в Югре
pixabay.com

В ХМАО за период с января по июль было выдано потребительских кредитов на сумму 30,4 млрд рублей. Это на 51,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (63,1 млрд), сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Югра вошла в число регионов, где произошел самый серьезный спад. «Самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский край (-52,1%), Ханты-Мансийский АО (-51,9%), Пермский (-51,4%) и Красноярский (-50,1%) края», - говорится в сообщении пресс-службы НБКИ.

В целом в России за январь-июль было выдано потребкредитов на сумму 1,35 трлн рублей, что на 46,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,53 трлн). По сравнению с 7 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных потребкредитов в текущем году сократился менее существенно - на 18,8%, уточнили в НБКИ.

«Ситуация с выдачей потребкредитов в текущем году схожа с «карантинным» 2020 годом. В обоих случаях вслед за падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. При этом существенный рост выдачи в мае-июле объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным Объединенного кредитного бюро, просрочка в сегменте потребительского кредитования в РФ продолжает расти. Сейчас одобрение получает лишь каждая третья заявка на рынке потребкредитования, а банки сохраняют жесткую скоринг-политику. Тем не менее, уровень просрочки по итогам года может вырасти на 16–18%, пишет «Коммерсантъ».


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Сегодня в 16:37, просмотров: 72, комментариев: 0
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