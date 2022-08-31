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​На югорской трассе полыхал «Камаз»

«Камаз» сгорел на трассе между Нефтеюганском и Сургутом

​На югорской трассе полыхал «Камаз»
скрин видео mdps86 / vk.com

«Камаз» сгорел на трассе между Нефтеюганском и Сургутом накануне, 30 августа. Полностью выгорела кабина автомобиля, сообщает пресс-служба «Центроспаса-Югории».

«Огнеборцы выезжали на 34 км автодороги «Подъезд к г. Сургут», где произошло возгорание автомобиля «Камаз». В результате пожара кабина автомобиля выгорела полностью. Причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам очевидцев происшествия, черные клубы дыма было видно издалека.

Ранее в Югре полицейские спасли водителя грузовика, у которого случился инсульт. Мужчину доставили в реанимационное отделение больницы Радужного.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 138, комментариев: 0
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