«Камаз» сгорел на трассе между Нефтеюганском и Сургутом накануне, 30 августа. Полностью выгорела кабина автомобиля, сообщает пресс-служба «Центроспаса-Югории».

«Огнеборцы выезжали на 34 км автодороги «Подъезд к г. Сургут», где произошло возгорание автомобиля «Камаз». В результате пожара кабина автомобиля выгорела полностью. Причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам очевидцев происшествия, черные клубы дыма было видно издалека.

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