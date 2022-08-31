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​На 3 тысячи гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Югре

11 лесных пожаров ликвидировали в ХМАО за сутки

​На 3 тысячи гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Югре
pixabay.com

В Югре действуют 13 лесных пожаров на площади 4,1 тыс. гектаров. За сутки в регионе ликвидировали 11 лесных пожаров, их площадь сократилась более чем на 3 тыс. гектаров – днем ранее сообщалось о 7, 3 тыс. гектаров горящего леса. Об этом следует из ежедневной сводки окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«По данным на 09:00 31 августа в лесах Югры ведутся работы по тушению 13 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами, – 4117,8 га), из них 11 возгораний на площади 2891,8 га локализованы. Пожары действуют в Березовском, Советском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах», - сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

На действующих и локализованных пожарах работают 500 человек, в том числе привлеченные сотрудники из Свердловской области и Красноярского края. Задействованы 10 единиц техники и 5 самолетов и вертолетов.

В ХМАО продолжает действовать особый противопожарный режим. Он ограничивает посещение лесных массивов и въезд в них на автотранспортных средствах. В Березовском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на территории УрФО в этом году оказалась почти на 70% больше по сравнению с прошлым годом. Основной «вклад» внесла Югра – в других регионах Урала пройденные огнем площади сократились.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 101, комментариев: 0
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