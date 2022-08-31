Житель Урая хотел перевести бонусы в рубли, но в итоге лишился 200 тысяч

Мошенники похитили у 34-летнего жителя Урая почти 200 тыс. рублей с помощью истории о бонусах. Мужчине позвонил неизвестный, который представился работником банка. Он сообщил, что на счету у югорчанина есть бонусы, которые можно перевести в рубли. Житель Урая заинтересовался предложением и назвал номер своей банковской карты и код из смс-сообщения.

«После этого ему стали поступать смс-сообщении о действиях по его счету. Тогда он понял, что своими действиями предоставил мошенникам доступ в мобильный банк. Злоумышленники успели похитить у заявителя около 200 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной с банковского счета.

В полиции напоминают: не сообщайте данные своей карты неизвестным. Если вам звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками банка и под каким-либо предлогом спрашивают личные данные, прекратите разговор и не разговаривайте с мошенниками. Уточнить информацию по вашим счетам можно в офисе финансового учреждения или по горячей линии банка, указанной на обороте карты.