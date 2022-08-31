Жительница Урая спасла тонущих отца с сыном в Дагестане

Жительница Урая Альбина Колоколова и ее сестра Лилия спасли тонущих людей. Это произошло во время отдыха югорчанки в Дагестане на Ирганайском водохранилище. О героическом поступке девушки рассказал глава Урая Тимур Закирзянов на своей странице в соцсети «ВКонтакте.

«Альбина с сестрой отдыхали на берегу этого водоема и вдруг услышали крик о помощи. Не раздумывая, бросились в воду и смогли вытащить на берег мальчика и мужчину. 0ни плавали на лодке, метрах в 5-6 от берега юноша прыгнул в воду. И там его сковала судорога. Он начал тонуть. Его отец, мужчина в возрасте, также прыгнул в воду, пытался спасти парня, но обессилел и сам начал тонуть. На его крик о помощи и отреагировали сестры», - написал глава Урая.

Самоотверженный поступок мог остаться незамеченным, если бы в администрацию не прислали благодарственное письмо на имя урайчанки. Глава Унцукульского района Дагестана попросил отыскать и вручить его героине, что и было сделано.