Молодежь Сургутского района познакомится с культурой разных народов

В субботу, 3 октября, в поселке Федоровский Сургутского района пройдет молодежный межэтнический форум. Он соберет горожан от 14 до 35 лет в молодежном центре на улице Ломоносова, 7, сообщает пресс-служба МАУ «Районный молодежный центр».

Для участников подготовили несколько интерактивных площадок. На «Узорах мира» можно будет создавать временные рисунки, на «Чайной церемонии» – знакомиться с чайными традициями и фитосборами разных народов, а на мастер-классе по плетению оголовья – сделать национальные украшения из сухоцветов, лент и бусин. Также гости смогут расписать шоперы в технике холодного батика. В «Этно-дворе» представят национальные ремесла, игры, костюмы и развлечения. Завершится форум интеллектуально-развлекательной игрой.

«Нам важно через творчество, диалог и совместные активности укрепить межнациональное согласие, предупредить проявления нетерпимости и показать, насколько богат культурный мир Сургутского района. Мы уверены, что уважение к традициям друг друга – то, с чего начинается настоящее единство», – рассказала начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова.

Форум пройдет с 12:30 до 16:45. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Молодежь России» до 29 сентября.