Ущерб от лесных пожаров в регионах УрФО составил 1,6 млрд рублей

В регионах УрФО с начала пожароопасного сезона зафиксирован и потушен 2 041 лесной пожар общей площадью 523 тыс. гектаров. В прошлом году за этот же период было потушено 3 517 лесных пожаров на площади порядка 313 тыс. гектаров. Таким образом, общая площадь возгораний увеличилась почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Основной «вклад» внесла Югра – в других регионах Урала пройденные огнем площади в этом году сократились.

«В Свердловской, Тюменской и Челябинской областях в этом году в 2-3 раза снизилось количества лесных пожаров, а площади, пройденные огнем, в Свердловской области снизились в 4 раза по сравнению с прошлым годом, в Тюменской области - в 12 раз, в Челябинской - в 9 раз снижение», - рассказал замначальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий на пресс-конференции во вторник.

По его словам, самая сложная лесопожарная обстановка на Урале сложилась в западной части ХМАО из-за жаркой погоды и отсутствия осадков.

«Самая сложная обстановка - на территории Ханты-Мансийского автономного округа, но не на всей его территории, а лишь в западной части в предгорьях Уральских гор. Там как раз на протяжении более чем двух месяцев не было осадков - жаркая погода установилась, антициклон, осложнялось это все ветреной погодой», - сказал Куплевацкий (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сегодня на территории УрФО действуют 29 лесных пожаров на площади 7331 гектар. Из них в ХМАО зафиксирован 21 очаг общей площадью 7300 гектаров.

Ущерб от природных пожаров Сергей Куплевацкий оценил в 1 млрд 600 млн рублей. «На 30 августа ущерб от природных пожаров для лесного фонда округа составил 1 млрд 600 млн рублей. В прошлом году было 3 млрд 345 млн рублей. Цифры неокончательные, так как пожары продолжаются», - отметил замначальника департамента лесного хозяйства по УрФО.