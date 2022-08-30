Почти 6000 жителей ХМАО оказались укушены клещами

25 югорчан заразились клещевыми инфекциями. Причем только один из них был привит. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Экстренная профилактика проведена шести пострадавшим. Один случай закончился летальным исходом. Также зарегистрировано девять случаев клещевого боррелиоза, экстренная профилактика проведена шести пострадавшим», – рассказали санврачи.

Отмечается, что на 24 августа в ХМАО выявлено 5846 случая присасываний клещей. Наиболее часто клещи нападают на людей в лесу (35,9%), на дачах и садовых участках (28,1% всех обращений). В черте населенного пункта пострадало 19,2% всех обратившихся за медицинской помощью. Завозные случаи составили 3,9%.

«Зарегистрированы 229 присасываний клещей на обработанной территории: семь присасываний на кладбищах (Нефтеюганск, Нефтеюганский район), 221 присасывание в черте городов и поселков (Нефтеюганский район, Нефтеюганск и Пыть-Ях), один случай на пляже (Лангепас), один в парке (Березовский район), что составило 4,0% от всех присасываний», – прокомментировали в Роспотребнадзоре.