В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости ковидом среди детей

В России участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. Однако болезнь чаще всего протекает бессимптомно или в виде ОРВИ. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям – при «омикроне» пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто», ‒ отметил Александр Горелов.

Специалист отметил, что в период 2020-2021 годов доля заболевших детей составляла не более 10-11% от общего количества, когда сейчас показатели выросли до 18%.