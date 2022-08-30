16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3636   EUR  59,9608  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорским компаниям рекомендовано выявлять больных сотрудников

​ Антиковидные меры усилили в ХМАО

Югорским компаниям рекомендовано выявлять больных сотрудников
pixabay.com

В Югре усилили антиковидные меры, следует из постановления «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО — Югре». Документ опубликован на сайте правительства региона.

Согласно постановлению, югорчанам рекомендовано использовать медицинские маски при нахождении в закрытых помещениях, организациях социального обслуживания и во всех видах общественного транспорта и такси.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям следует обеспечить соблюдение персоналом и посетителями правил личной гигиены. В их числе - мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров.

«Помимо этого, постановлением рекомендовано организовать в учреждениях выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний по прибытии на работу», - уточняет пресс-служба окружного департамента общественных и внешних связей.

Обращаться по поводу ОРВИ, гриппа и коронавируса следует в контакт-центры медорганизаций. Медицинская помощь югорчанам, имеющим симптомы ОРВИ, ковида, в том числе детям, будет оказываться на дому.

Людям в возрасте старше 60 лет, инвалидам, многодетным семьям по запросу будет обеспечена адресная доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов, добавили в пресс-службе департамента.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 11:53, просмотров: 175, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Чоповцы попытались выгнать подростка из сургутского ТЦ: в дело вмешалась полиция // ВИДЕО 835
  2. Югорчанам вновь придется носить маски 821
  3. При экстренной посадке вертолета в Сургутском районе пострадало семь человек 644
  4. ​Создание на месте Центрального рынка Сургута аналога московского «Депо» стало бы прорывом. Получится ли у власти и инвестора? 564
  5. ​А тебя взломали? 461
  6. ​Людям нужно давать возможность исправиться – карательными мерами межнациональный мир не строят 460
  7. У югорских школьников в расписаниях появится новый урок 405
  8. ​В Югре на мемориале нефтяной славы появятся новые имена 401
  9. Вартовчанин унес с благотворительного склада слишком много вещей и напал на волонтера 396
  10. ​Югорчанину грозит арест за ДТП с лосем на тюменской трассе 385
  1. На югорском месторождении заметили стаю волков 1872
  2. ​«Аворору» не снесут. В администрацию обратился инвестор, который вдохнет в здание новую жизнь 1517
  3. Будут ли в Пойме-6 высотки вместо парка, что новым зданием для «Петрушки» и почему не снесут «Аврору» 1473
  4. ​Заборы, заборы, заборы… 1441
  5. ​Работать честно 1440
  6. Вандалы разозлили мэра Нефтеюганска 1437
  7. В Югре грибник обнаружил в лесу дерево с лифчиками 1429
  8. ​Профилактика экстремизма: актуальная тема? Дмитрий Печенкин // ONLINE 1389
  9. Ночное ДТП с велосипедистом в Сургуте попало под прицел камер // ВИДЕО 1345
  10. В Нижневартовске выясняют причины пожара на рынке 1302
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7380
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4576
  3. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3863
  4. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3850
  5. ​Разрушительные заблуждения 3380
  6. ​Нетореными тропами 3217
  7. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3151
  8. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3106
  9. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 2777
  10. ​Люди и книги 2749

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика