Девушка на Mazda сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Сургуте

11-летний мальчик пострадал в ДТП в Сургуте. Авария случилась накануне, 24 августа, на ул. Ивана Захарова, сообщили в пресс-службе УГИБДД Югры.

По данным ведомства, 28-летняя девушка, управляя автомобилем Mazda 3, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставила преимущество в движении мальчику, который передвигался на самокате.

«В результате ДТП 11-летний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», – уточнили в пресс-службе.

В этот же день в Нягани водитель сбил 10-летнего ребенка, который получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе двое детей.

Ранее в Югре пострадали два велосипедиста, одному из которых 14 лет.