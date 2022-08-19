Прокуратура организовала проверку по факту гибели сотрудника аэропорта в ХМАО

В Белоярском работник аэропорта погиб во время работы – сообщается, что в ходе процедуры выпуска воздушного судна АН-24 авиакомпании «ЮТэйр» потерпевший получил повреждения винтом самолета и скончался на месте происшествия. Инцидент произошел сегодня, 19 августа.

«С целью установлений всех обстоятельств происшествия в аэропорту работает следственно-оперативная группа. Сургутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения воздушного законодательства и законодательства в сфере охраны труда», – сообщили в транспортной прокуратуре УрФО.