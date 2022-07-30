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​Югорчане прошли отбор из 1,6 тысячи команд со всей России и выступили на конкурсе «Флагманы образования»

Команда из Урая выступила на федеральном этапе конкурса «Флагманы образования»

​Югорчане прошли отбор из 1,6 тысячи команд со всей России и выступили на конкурсе «Флагманы образования»
Фото vk.com/flagman_edu

Югорчане стали участниками полуфинала большого всероссийского конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет», который проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого». Мероприятие прошло в два этапа в Москве. Это было не просто соревнование лучших управленцев образовательной сферы, но и одновременно интенсивное обучение и общение лучших представителей отрасли друг с другом.

Югру там представила команда «Первый Нефтяной». В ее составе – пять представителей управленческого звена муниципалитета, а именно – Урая. Именно этот состав показал отличный результат в ходе дистанционного тестирования, прошедшего с 15 по 24 марта в 81 регионе России. В нем приняло участие 8 тысяч человек (около 1 600 команд). Тогда участников проверяли по трем трекам: «Функциональная грамотность», «Общие знания» и «Психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации работы муниципальной системы образования». В итоге со всей страны было отобрано 120 команд для участия в полуфинале.

Масштабная цель проекта – поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд из сферы образования. «Наша цель – создать единую, эффективно действующую систему педагогического образования, которая будет развиваться в рамках общей концепции и давать возможности роста и самореализации управленцам, педагогам и обучающимся. В этой связи принципиально важно, чтобы в каждом регионе, муниципалитете функционировали компетентные, творческие управленческие команды, – сказал на открытии конкурса в Москве первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. – Сегодня в полуфинал конкурса прошли лучшие представители муниципальных систем образования, которым предстоит решить непростые задачи в рамках полуфинальных мероприятий и побороться за звание «Лучшая управленческая команда в сфере образования». Безусловно, конкурс позволит расширить горизонты профессиональных возможностей, поделиться опытом и наработками в управленческой деятельности».

Замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков также обратился к участникам полуфинала: «В тот момент, когда перед системой образования стоят весьма серьезные вызовы, как никогда необходимо живое общение, обмен практиками. Этот процесс происходит в различных профессиональных сообществах и приводит к упрочению достижений и улучшению наших общих результатов. Очень важно, чтоб в этом постоянном живом обмене мнениями, идеями, непрерывном повышении своей профессиональной квалификации участвовали команды управленцев сферы образования: сплоченные коллективы людей, от решений которых зависит развитие системы образования в каждом городе, муниципальном образовании».

Команда Урая вместе с коллегами из других регионов прошла через плотную конкурсную программу, в ходе которой они прошли через комплексную оценку психолого-педагогических компетенций, надпрофессиональных и управленческих навыков. Также провели встречи с экспертами, прошли испытание в формате «мастермайнда» (специальная комбинация мозгового штурма, обучения, групповой работы и обратной связи), приняли участие в панельной дискуссии о роли муниципальной системы образования, в кейс-турнире. Кроме того, участникам провели образовательные лекции, форсайт-сессии и экскурсионные программы. И все это – всего за три дня.

«Меня поразило, что слушатели — от представителей дошкольного до высшего образования — были моими единомышленниками, которые погружены во все процессы. После лекции они подходили ко мне и говорили, что все те механизмы, которые были сегодня озвучены: взаимодействие между школами, детскими садами, вузами, бизнесом, включая крупные и небольшие предприятия — работают. Это значит, что система российского образования в надежных руках», – отметила один из лекторов программы, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Екатерина Харченко.

«Мы увидели талантливые команды управленцев, которые, я уверен, привнесут в систему образования новые практики и смыслы, покажут пример эффективного взаимодействия муниципальных органов управления с образовательными организациями в своих регионах. Очень хочется, чтобы эти дни, которые вы провели с командой организаторов президентской платформы «Россия – страна возможностей», с экспертами и партнерами – запомнились вам надолго, а те решения конкурсных задач, которые были найдены в ходе соревнования, обрели реальную ценность и стали частью вашей практики», – отметил в завершении программы Антон Сериков.

Все участники полуфинала получили удостоверения о повышении квалификации, но победителями-финалистами из 120 команд могли стать лишь 30 – они получат возможность войти в кадровый резерв и пройти обучение на базе Института управления образованием РАО, а также стажировку в лучших образовательных организациях страны. Из всех участников, представлявших УрФО, финалистами стали пять команд из Свердловской области. Тем не менее, управленцы образования из Югры получили бесценный опыт участия в крупнейшем профильном мероприятии года, и смогут реализовать полученные знания и опыт на своей земле.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 136, комментариев: 0
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