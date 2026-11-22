В аэропорту Сургута появилась система, которая поможет снизить риск задержек рейсов из-за поломок техники в морозы. Теперь диспетчеры могут в реальном времени следить за работой обогревателей самолетов и быстро реагировать на неисправности, чтобы те не мешали подготовке воздушных судов к вылету, сообщили в госкорпорации «Ростех».

Новая система называется «Зенит». Она получает информацию с датчиков, установленных на оборудовании, и выводит ее на электронную карту. Если обогреватель перестанет работать или поток теплого воздуха ослабнет, диспетчер сразу увидит предупреждение.

Разработку создали специалисты холдинга «Росэл», входящего в Ростех. Сургут стал первым аэропортом Западной Сибири, где внедрили такую систему. В дальнейшем к ней планируют подключать и другую наземную технику.

Ранее СИА-ПРЕСС писал о планах перевести аэродромную технику Сургута на цифровой контроль. Расширить использование системы «Зенит» планируют в 2027-2028 годах. Кроме того, этой осенью в сургутском аэропорту появилась новая система посадки самолетов. Она помогает пилотам заходить на посадку в снегопад и при плохой видимости.