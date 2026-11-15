Сельское поселение Солнечный Сургутского района получит 12 млн рублей за два проекта, вошедших в число лучших муниципальных практик России. Об итогах всероссийского конкурса рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Проект развития общественной территории деревни Сайгатина — сквер «Защитников Отечества» — занял третье место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий (“Умный город”)». За его реализацию поселению направят 7 млн рублей.

Мемориальное пространство обустроили на улице Центральной напротив храма Флора и Лавра. Оно посвящено жителям территории, погибшим при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и специальной военной операции.

Центральным элементом сквера стал монумент с Золотой звездой Героя, щитом и Георгиевской лентой. Рядом расположена Стена памяти из гранита и металла с лазерной гравировкой, где увековечат имена земляков.

Еще один объект — Стена истории с антивандальными панелями — рассказывает о ключевых военных событиях последних 125 лет. На пешеходной оси между сквером и храмом установлен арт-объект из объемных букв. На территории проложили подъездные пути и пешеходные дорожки, установили скамейки, урны, фонари, акцентную подсветку и систему видеонаблюдения. Большую часть растущих здесь деревьев сохранили, также предусмотрели участки для новых посадок.

Второй проект Солнечного — «Совершенствование механизмов развития территории» — занял четвертое место в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования». За эту практику поселение получит еще 5 млн рублей.

Проект объединяет несколько направлений: переселение жителей из аварийного жилья, поддержку предпринимательства, анализ экономического потенциала территории, цифровизацию учета муниципального имущества и развитие инфраструктуры. Одним из используемых инструментов стало инициативное бюджетирование, которое позволяет жителям участвовать в выборе проектов для реализации.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что три проекта из Югры получили на конкурсе «Лучшая муниципальная практика — 2026» в общей сложности 32 млн рублей. Помимо двух инициатив Солнечного, первое место занял проект «Три стихии Арктики: память, детство, традиция» из Сосновки Белоярского района, которому направят 20 млн рублей.