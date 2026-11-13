В Тюмени почти 90 остановок получили Wi-Fi, зарядки и кнопки экстренного вызова

В Тюмени 89 остановочных павильонов оборудованы в соответствии с требованиями проекта «Умный город». Они могут включать электронные табло с информацией о прибытии транспорта, точки доступа Wi-Fi, разъемы для зарядки телефонов, подсветку и кнопки экстренного вызова. Комплектация объектов различается.

Всего в областной столице насчитывается 1 267 остановочных пунктов. Павильоны установлены на 1 076 из них. Об оснащении городской инфраструктуры депутатам Тюменской городской думы рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Антон Иванькович.

В 2026 году за счет городского бюджета установили 12 новых «умных» павильонов. Они появились на улицах Первомайской, Комсомольской, Осипенко и Пролетарской, а также на Товарном шоссе и Червишевском тракте. Еще три остановки на улицах Холодильной и Республики обустроили застройщики.

При изготовлении новых павильонов разработчики учли опыт эксплуатации ранее установленных конструкций. Шрифт на электронных табло увеличили, скамейки выполнили из антивандального материала, а стеклопакеты усилили. Часть остановок уже подключена к беспроводному интернету, на остальных продолжается настройка оборудования.

Электронные табло позволяют пассажирам увидеть прогнозируемое время прибытия транспорта, а кнопка экстренного вызова предназначена для оперативной связи в нештатной ситуации. Зарядные разъемы дают возможность пополнить заряд мобильного устройства во время ожидания автобуса.

Развитие подобных объектов входит в цифровую трансформацию городской среды. Ранее власти Тюменской области также сообщали о внедрении интеллектуальных транспортных сервисов, бесплатного Wi-Fi в общественных пространствах и систем видеоаналитики. При этом из общего числа остановок города требованиям «Умного города» пока соответствуют около 7%.