В Тюменской области ожидается введение более 2,4 млн квадратных метров жилья

В Тюменской области по итогам 2026 года планируют ввести 2,42 млн квадратных метров жилья. Об этом на Тюменском форуме недвижимости сообщил заместитель начальника Главного управления строительства региона, начальник управления жилищной политики Вадим Ряска.

За первые десять месяцев года в области уже сдали более 1,65 млн квадратных метров. На региональном рынке работают 110 застройщиков. В стадии строительства находятся 317 многоквартирных домов общей площадью почти 3,8 млн квадратных метров.

Более 80% возводимого жилья строится с использованием счетов эскроу. При такой схеме деньги покупателей хранятся на специальном банковском счете и передаются застройщику после выполнения установленных условий. В Главном управлении строительства региона подчеркнули, что этот механизм служит гарантией защиты средств граждан.

По словам Вадима Ряски, перед ведомством стоят задачи сохранить темпы жилищного строительства, увеличить градостроительный потенциал и не допустить переноса сроков ввода строящихся домов. На форуме представители власти, строительных компаний и других участников рынка обсуждали безопасность сделок, защиту прав дольщиков, изменения налогового законодательства и нововведения, которые ожидают отрасль с 2027 года.

Для сравнения, по итогам 2025 года в Тюменской области ввели почти 3 млн квадратных метров жилья. Тогда регион превысил установленный Минстроем России план на 22%. В нынешнем году заявленный итоговый показатель ниже прошлогоднего результата, однако область продолжает одновременно строить несколько сотен многоквартирных домов.

Ранее siapress.ru сообщал, что Тюменская область полностью выполнила показатели 2026 года по расселению аварийного жилья в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни».