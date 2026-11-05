Власти Югры рассказали, что сейчас происходит со школой в 38-м микрорайоне Сургута

Жители 38-го микрорайона Сургута снова подняли вопрос о строительстве школы, которую ждут уже несколько лет. Горожанин обратился к властям в комментариях под постом губернатора Югры Руслана Кухарука и спросил, почему объект до сих пор не построен.

В департаменте строительства Югры ответили, что в 2026 году по госпрограмме «Строительство» предусмотрели средства на проектно-изыскательские работы по школе на 1 500 учеников с универсальной безбарьерной средой.

После завершения проектирования документация должна пройти государственную экспертизу. Только затем правительство Югры рассмотрит вопрос о выделении денег уже на строительно-монтажные работы.

Напомним, что школу в этом микрорайоне пытались построить по концессии дважды. Первое соглашение город заключил в 2020 году с компанией «Монолитстройцентр», однако в сентябре 2021 года его расторгли по соглашению сторон. В феврале 2022 года Сургут заключил новую концессию с ООО «Творческие технологии. Призма 7».