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​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 октября — 1 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 октября — 1 ноября? // АФИША
Фото vk.ru/teatr86

В ближайшие выходные сургутян ждут концерт Шуры, выступления рок-групп, премьеры Сургутской филармонии, детские спектакли и творческие мастер-классы. В воскресенье в городе пройдёт «Ночь искусств» — галерея «Стерх» и культурный центр «Порт» подготовили специальные программы для посетителей.

30 октября, пятница

Концерт Шуры

Место проведения: развлекательный комплекс «Вавилон», ул. Профсоюзов, 55. Время: 20:00.

В Сургуте выступит певец Шура, ставший популярным в конце 1990-х годов благодаря необычному сценическому образу и песням «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и другим хитам. Артист представит концертную программу, в которую войдут известные композиции разных лет.

Стоимость: от 2500 рублей. Возраст: 18+. Билеты здесь.

Премьера спектакля «Марина Цветаева. Голоса»

Место проведения: центр культуры и досуга «Камертон», ул. Островского, 16/1. Время: 30 и 31 октября, 19:00.

Независимый театр «Перпендикуляр» представит премьеру спектакля о Марине Цветаевой, в котором биография поэтессы переплетается с древними мифами и сюжетами её произведений. В основе постановки — письма, дневники, стихи и поэма «Молодец». Зрителям покажут историю о любви, верности, свободе выбора и цене, которую человек платит за свои решения. Режиссёр спектакля — Константин Землянский (Москва). Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Возраст: 16+. Подробности и билеты здесь.

Концерт групп «Тэцуо-2: Человек-молот» и «Очки здоровья»

Место проведения: клуб «Компромат», ул. Ленинградская, 3/1. Время: 19:30.

В клубе «Компромат» состоится концерт с участием групп «Тэцуо-2: Человек-молот» и «Очки здоровья». Вечер рассчитан на поклонников независимой рок-сцены и живых клубных выступлений. В программе — музыка двух коллективов, представляющих альтернативное направление.

Стоимость: от 250 рублей. 18+.

31 октября, суббота

Видеотрансляция сказки с оркестром «Сказочные тени. Сказки Ганса Христиана Андерсена»

Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Юных зрителей приглашают на видеотрансляцию музыкальной программы по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена «Пастушка и трубочист», «Ель» и «Принцесса на горошине». Истории будут сопровождаться музыкой Баха и Вивальди в исполнении Государственного академического камерного оркестра России под управлением Алексея Уткина. Текст прочитает актриса Анна Большова.

Вход свободный. Возраст: 6+. Продолжительность — 57 минут. Информация о наличии мест: 52-18-12. Подробности на сайте филармонии.

Премьера концертной программы «Честь. Слава. Отечество»

Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

Ансамбль песни «Отрада», камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» и хоровая капелла «Светилен» представят совместную премьерную программу «Честь. Слава. Отечество». Зрителей ждёт концерт с участием сразу трёх коллективов филармонии, объединённых темой отечественной истории, патриотизма и музыкальных традиций.

Стоимость: от 400 рублей. Возраст: 12+. Подробности и билеты на сайте филармонии.

Игровая программа «Забавные выходные с Чёрным лисом»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, игровая площадка «Забава». Время: 11:00–12:00 и 15:00–16:00.

В историко-культурном центре состоится заключительная в октябре игровая программа «Забавные выходные с Чёрным лисом». Дети и родители смогут провести время на площадке «Забава» и принять участие в организованных развлечениях на территории музейного комплекса.

Вход свободный. 0+. Подробности на сайте организатора.

Мастер-класс «Тыковка»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, Дом ремёсел. Время: 12:30 и 14:30.

В Доме ремёсел пройдёт мастер-класс по изготовлению брелока «Тыковка» из шерсти. Участники познакомятся с декоративной работой с этим материалом и самостоятельно создадут небольшой осенний сувенир. Занятие входит в октябрьскую программу выходного дня.

Стоимость: 400 рублей. Возраст: 6+. Подробности на сайте «Старого Сургута».

Мастер-класс и авторская экскурсия Натальи Горды

Место проведения: 30 лет Победы, 21/2 Музейный центр, 3 этаж. Время: 14:00.

Художница Наталья Горда проведет АРТ-встречу и авторскую экскурсию по своей выставке «Палитра времени».

Стоимость: дети от 4 до 6 лет – 50 руб., учащиеся от 7 до 18 лет - 100 руб., студенты, пенсионеры – 100 руб., взрослые – 200 рублей. 12+. Рекомендовано для участников старше 16 лет.

1 ноября, воскресенье

«Ночь искусств» в галерее «Стерх»

Место проведения: галерея современного искусства «Стерх», ул. Магистральная, 34/1. Время: 15:00–20:00.

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» галерея «Стерх» подготовила специальную программу для сургутян. Посетителей ждут выставки, художественные занятия, интеллектуальная игра, психологический тренинг, выставка детских книг, театральное представление и концерт. Мероприятия рассчитаны на зрителей разных возрастов и интересов.

Возраст: 6+. Условия участия в отдельных мероприятиях программы уточняются. Афиша мероприятий МКДЦ.

«Ночь искусств» в культурном центре «Порт»

Место проведения: культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00–21:00.

Культурный центр «Порт» присоединится к акции «Ночь искусств». Для посетителей подготовили программу, объединяющую различные виды искусства и творческие активности. В течение вечера гости смогут познакомиться с культурным пространством и принять участие в мероприятиях центра.

Возраст: 6+. Условия посещения отдельных событий уточняются. Афиша культурного центра «Порт».

Премьера программы «Приключения Кота-Хвастуна»

Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Дуэт баянистов Рината Валиева и Петра Мазурика представит новую музыкальную программу для детей «Приключения Кота-Хвастуна». В центре истории — самоуверенный сказочный кот, который считает себя самым главным на свете. С помощью музыки, песен и забавных приключений маленькие зрители познакомятся со звучанием разных инструментов. В программе также участвуют вокалистки Вита Петрицкая и Елена Танишева.

Стоимость: от 500 рублей. Возраст: 6+. Подробности и билеты на сайте филармонии.

Спектакль «Загадка козьей хатки»

Место проведения: театр актёра и куклы «Петрушка», ул. Энгельса, 11. Время: 11:00 и 13:00.

Театр «Петрушка» приглашает юных зрителей на спектакль «Загадка козьей хатки». Продолжительность постановки — 40 минут, она рекомендована детям от трёх лет. По данным билетной системы, на утренний сеанс в 11:00 мест нет, однако сеанс в 13:00 присутствует в расписании.

Возраст: 6+. Билеты в официальной кассе театра.

Выставки в течение выходных

«Русские метамодернисты»

Место проведения: галерея «Стерх», ул. Магистральная, 34/1. Время: 30 и 31 октября — 10:00–18:00, 1 ноября — 10:00–17:30.

Всероссийский передвижной выставочный проект знакомит сургутян с работами 15 современных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара и других городов России. Экспозиция объединяет разные художественные подходы и предлагает посетителям познакомиться с актуальной российской живописью.

Возраст: 6+. Подробности и билеты здесь.

«Домик, не болей!»

Место проведения: культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 30 октября — 10:00–17:45, 31 октября — 12:00–19:45, 1 ноября — 10:00–17:45.

Выставка петербургского художника Сергея Мяутова посвящена небольшим городам, деревням и старым домам, которые постепенно исчезают из привычного пейзажа. Автор использует яркие цвета и необычные композиционные решения, чтобы показать знакомые пространства по-новому и обратить внимание на память, связанную с уходящей архитектурой.

Возраст: 0+. Подробности и билеты здесь.

«Хроника ускользающего времени»

Место проведения: галерея «Стерх», ул. Магистральная, 34/1. Время: 30 и 31 октября — 10:00–18:00, 1 ноября — 10:00–17:30.

В галерее продолжается выставка казанского художника Ильгиза Гимранова «Хроника ускользающего времени», подготовленная совместно с Галереей Евгения Жудрова. Художник обращается к сюжетам городской повседневности, пейзажам и образам, в которых отражаются воспоминания о времени и пространстве.

Возраст: 0+. Подробности и билеты здесь.


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