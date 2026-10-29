Югра привлечет 60 млрд рублей в освоение трудноизвлекаемых запасов нефти

Новая мера поддержки технологических полигонов может привлечь в нефтяную отрасль Югры около 60 млрд рублей инвестиций за несколько лет. Запустить механизм региональные власти планируют в 2027 году. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил на ежегодной пресс-конференции. Поддержка предназначена для проектов по освоению месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти.

Более 60% российских нефтяных запасов относятся к трудноизвлекаемым. Их разработку осложняют глубина залегания, высокая плотность и низкая проницаемость пород, поэтому компаниям требуются новые технологии и дополнительные вложения.

Федеральный проект с участием «Газпром нефти», Минэнерго, Минфина и правительства Югры позволил создать решения, способные вовлечь в разработку до 9 млрд тонн таких запасов. Уровень импортозамещения основного оборудования и технологий достиг 90%, а расходы на добычу удалось сократить. Разработанные подходы уже применяют в других регионах России.

Югра также обсуждает с федеральными ведомствами налоговые льготы для месторождений, где выработано до 80% запасов. В рамках пилотного проекта власти намерены оценить возможность увеличения коэффициента извлечения нефти на 15-20%.

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра пробурила более 50 высокотехнологичных скважин и почти втрое увеличила их среднесуточную добычу. В регионе также зарегистрировали два евразийских патента на методы повышения нефтеотдачи выработанных месторождений.