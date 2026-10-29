Власти Югры не планируют запускать пригородный поезд Сургут — Когалым

Отдельный пригородный поезд между Сургутом и Когалымом пока запускать не будут. Власти Югры и РЖД сочли новый маршрут невостребованным и экономически нецелесообразным. Об этом губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил на ежегодной пресс-конференции. «Мы тоже, когда аналитику делали в целом по связанности Когалыма и Сургута, увидели, что такой потребности нет», — отметил глава региона.

Вопрос о запуске пригородного состава обсуждается с 2022 года. Сейчас через станцию Когалым проходят около семи пассажирских поездов, а между двумя городами также курсирует автомобильный общественный транспорт.

Кроме того, власти отремонтировали дорогу на подъезде к Когалыму, состояние которой ранее вызывало нарекания. Основной объем работ завершили в 2025 году, после чего поездка между городами на автомобиле стала занимать меньше времени. Вернуться к обсуждению отдельного поезда власти и РЖД могут в случае роста пассажирского спроса.

Ранее мы рассказывали, что Федеральная пассажирская компания запустила новый поезд через Сургут и Когалым. Состав по маршруту Самара — Новый Уренгой начал курсировать через день с конца октября.