Депутаты Сургута сохранили четыре направления работы, как и в прошлом созыве

Депутаты Сургута утвердили четыре постоянных комитета Думы и их персональный состав. Решение приняли сегодня, 29 октября, на заседании городского парламента. Так, в Думе будут работать четыре постоянных комитета − по аналогии с предыдущим созывом. Каждый из них отвечает за свое направление.

В состав комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу вошли Владимир Болотов, Давыд Глуховский, Богдан Гужва, Владимир Клишин, Максим Обухов, Александр Олейников, Виктор Пономарев и Сергей Путий.

В комитет по городскому хозяйству и перспективному развитию города − Артём Гаврилов, Валерий Голодюк, Богдан Гужва, Владимир Клишин, Виталий Колесников, Вадим Майоров, Сергей Парфёнов и Игорь Руденко.

В состав комитета по социальной политике − Дина Биглова-Фатова, Елена Бубович, Илья Гриненко, Алексей Кучин, Даниил Маркин, Денис Синенко, Эмилия Трапезникова и Сергей Фоменко.

А в комитет по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку − Михаил Бехтин, Валерий Голодюк, Алексей Кучин, Вадим Майоров, Анастасия Малыхина, Александр Олейников, Эмилия Трапезникова и Айдар Явишев.

Также прошло заседание комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города, на котором депутаты выбрали его руководство. Председателем комитета выбрал Сергея Парфёновв. Его заместителями избрали Богдана Гужву и Виталия Колесникова.