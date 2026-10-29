В Думе Сургута предпочли гарантированную дотацию возможным доходам от НДФЛ

Депутаты Сургута согласовали получение из бюджета Югры более 4,1 млрд рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2027 году. Город не будет заменять эту дотацию дополнительным нормативом отчислений НДФЛ: по расчетам, такой вариант мог бы принести бюджету примерно на 23,9 млн рублей меньше.

На депутатских слушаниях директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова пояснила, что в предыдущие годы дополнительная доля НДФЛ была выгодна городу. За 2023-2025 годы эта схема принесла бюджету дополнительно около 1,52 млрд рублей. Однако в 2026 году темпы роста фонда заработной платы замедлились, из-за чего потери городского бюджета оцениваются примерно в 247 млн рублей.

Депутат Думы Сургута Алексей Кучин уточнил, действительно ли при нынешнем прогнозе гарантированная дотация окажется для города выгоднее примерно на 23 млн рублей. Новикова подтвердила расчет. «По расчетам нам выгоднее взять в следующем году дотацию в твердой сумме, чем допнорматив. И это еще исключает всевозможные риски. Потому что если мы НДФЛ не добираем, то это уже наши потери бюджета и округом они не компенсируются», − пояснила она.

Если поступления НДФЛ начнут расти быстрее прогноза, депутаты смогут вернуться к вопросу о замене дотации дополнительным нормативом при формировании следующего бюджета.