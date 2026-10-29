Югра откроет реабилитационный центр для участников СВО в Горноправдинске

Новый центр реабилитации участников СВО откроют в Горноправдинске в 2027 году. Ветеранам будут помогать восстановить здоровье и адаптироваться к мирной жизни. О развитии системы поддержки рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук на ежегодной пресс-конференции. Сейчас в округе работают шесть государственных и частных центров, предоставляющих услуги протезирования.

Медицинские учреждения взаимодействуют с фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО, общественными организациями и социальными службами. Бесплатную психологическую помощь участникам боевых действий оказывают более 200 специалистов, прошедших специальную подготовку.

Более 80% ветеранов, обратившихся в фонд, уже нашли работу. Желающие сменить профессию могут поступить в вузы и колледжи, пройти обучение по программе «Герои Югры» или открыть собственное дело.

Выпускниками проекта «СВОй бизнес» стали более 60 человек. После обучения они могут получить до 2 млн рублей на запуск своего предприятия. Ветераны также занимаются адаптивным спортом, входят в окружные и федеральные сборные, становятся наставниками участников «Движения Первых» и игры «Зарница 2.0».

Всего в Югре действуют 36 окружных мер поддержки участников СВО и их семей, а муниципалитеты предоставляют еще около 80 льгот. Среди них — компенсация расходов на ЖКХ, помощь при поступлении детей в вузы, бесплатное школьное питание и санаторное лечение.

Ранее siapress.ru писал о том, что фонд «Защитники Отечества» помог более 4,5 тысячи югорчан получить медицинское сопровождение. Психологическую помощь получили свыше двух тысяч человек, а более 240 ветеранов направили на санаторное лечение.