Югра профинансирует выкуп школы в микрорайоне «Пойма-5» Сургута

В бюджет Югры заложили средства на приобретение одной из двух школ, уже построенных застройщиками в Сургуте. Речь идет об образовательном учреждении в микрорайоне «Пойма-5», где детям сейчас требуется подвоз. О решениях по школьному строительству губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал на ежегодной пресс-конференции. Обеспеченность образовательными учреждениями он назвал одной из наиболее острых проблем Сургута. Власти также продолжают обсуждать выкуп готовой школы в районе ЖК «Марьина гора». «Будем двигаться в этом направлении», — заявил губернатор.

Школу в микрорайоне 20А планируют достроить с новым подрядчиком после того, как суд расторг контракт с прежним застройщиком. Объект в 5А вернули из концессии: сейчас специалисты корректируют проектную документацию, после чего заказчиком станет правительство округа.

Проект школы в 35-м микрорайоне уже разработан и прошел экспертизу. Власти намерены включить ее строительство в трехлетний бюджет Югры.

По словам главы региона, в первую очередь новые учреждения должны получить территории, жители которых ждут их много лет. Самостоятельно решить проблему город не сможет, поэтому потребуется окружное финансирование.

Ранее мы рассказывали, что Сургут начал готовить недостроенную школу в микрорайоне 20А к обследованию. Готовность объекта составляет около 39%, а новые сроки завершения работ определят после оценки его состояния.