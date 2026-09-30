В Тюмени назвали победителей конкурса «Инженер года – 2026»

В Тюмени наградили восьмерых победителей конкурса «Инженер года – 2026». Как сообщил информационный центр правительства Тюменской области, церемония прошла на заседании региональной Ассоциации машиностроителей, приуроченном ко Дню машиностроения. Всего на конкурс поступило 17 заявок от инженеров предприятий области.

Победителями второго тура стали:

в номинации «Управление производством» — Григорий Карпин и Иван Неумоин ;

и ; в номинации «Конструирование» — Андрей Букин и Ольга Малкова ;

и ; в номинации «Технология» — Дмитрий Генчев и Виктор Поспелов ;

и ; в номинации «Качество» — Яна Тихонова ;

; в номинации «Инженерное творчество молодых» — Владислав Антипин.

Директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов отметил роль машиностроения в развитии нефтегазовой отрасли: «Машиностроение — это драйвер экономики Тюменской области, способствующий развитию и других отраслей, — добычи нефти и газа, нефтехимии. Без машиностроения эти отрасли не достигли бы сегодняшнего масштаба».

Конкурс проводят в Тюменской области уже 23 года. Участников оценивают в том числе по умению решать практические производственные задачи.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что в Тюмени открылся комплекс по выпуску оборудования для нефтегазовой отрасли, включая системы для бурения скважин.