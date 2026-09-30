Власти Сургута потребовали узаконить или убрать шлагбаум на улице Энтузиастов

В Сургуте управляющая организация должна до 6 ноября узаконить или демонтировать шлагбаум возле дома №4 на улице Энтузиастов. Если этого не сделать, организации грозит административная ответственность, а дело может дойти до суда, сообщает администрация города.

На шлагбаум пожаловался местный житель в группе «ЧП Сургут» во ВКонтакте. По его словам, после его установки оказалось перекрыто сквозное движение в сторону дома №6 по улице Энтузиастов со стороны улицы Нефтяников.

«Это привело к транспортному коллапсу. Карета скорой медицинской помощи не смогла выехать из двора в данном направлении движения. Этот факт подтверждает, что установка шлагбаума создала угрозу жизни и здоровью граждан», ‒ говорится в сообщении сургутянина.

После обращения специалисты выявили нарушения правил благоустройства и выдали управляющей организации предписание. Теперь у нее два варианта: оформить шлагбаум по правилам либо демонтировать его до 6 ноября.

Если требование не выполнят в установленный срок, будет составлен протокол за неисполнение предписания. Кроме того, материалы планируют передать в правовое управление администрации для возможного обращения в арбитражный суд.

Напомним, в сентябре в Сургуте уже убрали два незаконно установленных шлагбаума возле школы иностранных языков «Биг Бен» на улице Островского. Они вместе с металлическим ограждением стояли на муниципальной земле без разрешения. Сначала владельцу предложили убрать конструкции самостоятельно, но он этого не сделал. Тогда шлагбаумы и ограждение убрали городские службы.