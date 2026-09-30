Суд Сургута взыскал миллион рублей компенсации за ножевое ранение мужчины

Сургутский городской суд взыскал миллион рублей компенсации морального вреда с женщины, которая ударила мужчину ножом. Как сообщила пресс-служба судов Югры, решение по гражданскому иску уже вступило в законную силу. Конфликт произошел в апреле 2024 года. Женщина ранила мужчину в туловище. Ранее суд признал ее виновной и назначил год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

После нападения мужчина проходил длительное лечение и операции. Ему установили третью группу инвалидности; по его словам, из-за травм он ограничен в трудоспособности и не работает. Истец также сообщил суду, что после приговора женщина угрожала ему и оскорбляла его, в том числе в сообщениях.

Ответчица просила отказать в иске и ссылалась на поведение мужчины до конфликта. Определяя сумму компенсации, суд учел последствия ранения, умышленный характер нападения и отсутствие попыток возместить причиненный ущерб. При этом суд принял во внимание обстоятельства конфликта и то, что женщина оказала мужчине первую помощь.

Помимо миллиона рублей компенсации, с ответчицы взыскали 50 тысяч рублей расходов на юридические услуги и 3 тысячи рублей госпошлины в бюджет.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал о другом решении суда в Югре после серьезной травмы: владельца батутного центра обязали выплатить семье ребенка миллион рублей компенсации и 500 тысяч рублей штрафа.