Аэропорт Сургута закрыли на прием и вылет самолетов

Аэропорт Сургута временно не принимает и не отправляет самолеты на фоне объявленной в Югре беспилотной опасности. О введении ограничений сообщила Росавиация. Ранее полеты ограничили также в аэропортах Ханты-Мансийска, Советского и Урая.

На онлайн-табло вылета рейсы в Тюмень и Новосибирск задержаны до 15:00 30 сентября. До этого же времени перенесен утренний рейс в Екатеринбург, а другой вылет в этот город, запланированный на 16:25, — до 17:25.

Табло прилета показывает задержки рейсов из Екатеринбурга, Сочи и Антальи. Еще один самолет из Екатеринбурга, который ожидали в 21:35, указан с новым временем прибытия — 1:10. Время рейсов может измениться, поэтому пассажирам стоит следить за обновлениями аэропорта и авиакомпаний.

Сигнал «Беспилотная опасность» действует в Югре с 10:27. Жителей просят по возможности оставаться дома до отбоя, а также не снимать и не распространять кадры беспилотников и работы ПВО.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал о задержках рейсов в аэропорту Сургута во время угрозы атаки беспилотников.