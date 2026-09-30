Тюменская область и Ямал вошли в эксперимент с роботами-доставщиками, Югра — нет

Тюменская область и Ямал вошли в число регионов, где роботы-доставщики смогут работать в рамках специального правового режима. Югры в утвержденном перечне нет. Как сообщает РБК, постановление о трехлетнем эксперименте подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего эксперимент охватит 34 региона и федеральную территорию «Сириус». Помимо Тюменской области и Ямала, в перечень вошли, в частности, Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург.

Для роботов-курьеров установили предельную скорость 25 км/ч, массу без груза до 120 кг и габариты не более 110 × 80 см. Их потребуется оснастить камерами, лидаром, фарами, светоотражателями и звуковым сигналом, а также нанести на корпус уникальный номер и QR-код.

Владельцы должны подключить роботов к единой диспетчерской системе, обеспечить снижение скорости в людных местах и застраховать каждый аппарат минимум на 500 тысяч рублей. Записи с камер потребуется хранить не менее 30 дней. При ДТП представитель службы доставки должен приехать на место.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал о планах запустить роботизированную доставку продуктов в Тюмени.