Иногородняя компания получила контракт на 11 автобусных маршрутов Сургута

Компания «Самара Авто Газ» получила контракт на обслуживание 11 автобусных маршрутов Сургута, по которым сейчас работает СПОПАТ. По данным паблика «Общественный транспорт Сургута», департамент дорожного хозяйства, транспорта и ЖКХ заключил договор с победителем конкурса. Новый перевозчик должен выйти на линии 1 декабря 2026 года.

Речь идет о маршрутах № 13, 18, 28, 28а, 43, 45, 47, 61, 68, 88 и 99. ООО «Самара Авто Газ» входит в группу «Ранд-Транс», перевозчики которой работают в нескольких городах России, включая Нижневартовск. Паблик отмечает, что после окончания действующего контракта обслуживание этих направлений рассчитывал продолжить муниципальный СПОПАТ.

Ранее мы в рубрике «О чем говорят» рассуждали о судьбе СПОПАТа в этой истории и возможной защите местных перевозчиков от захода иногородних компаний, качество работы которых не гарантировано.