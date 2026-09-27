С 1 октября Росреестр сможет использовать снимки с дронов для штрафования дачников

С 1 октября 2026 года Росреестр и Россельхознадзор смогут использовать снимки с беспилотников и космических аппаратов при проверке земельных участков. Об этом сообщают «Известия». Такие материалы помогут выявлять признаки нарушений и станут основанием для дальнейших контрольных действий, однако сам по себе снимок не означает автоматического штрафа.

С воздуха будут искать самовольно измененные границы участков, несогласованные капитальные постройки, признаки снятия плодородного слоя почвы и заброшенные земли. Легкие теплицы, навесы и сборные беседки, по информации издания, к проверяемым капитальным строениям не относятся.

После съемки специалисты изучат полученные материалы. Если они увидят возможное нарушение, собственнику могут направить через «Госуслуги» предупреждение с предложением его устранить. Если этого не произойдет, инспекторы смогут провести выездную проверку по согласованию с прокуратурой: осмотреть участок, выполнить замеры и составить акт. Дело об административном нарушении рассматривают уже по итогам проверки.

Руководитель кадастровой компании «Кадастр-Про» Павел Чернов рассказал изданию, что на снимках хорошо различимы заборы и другие элементы участка. При этом адвокат Илья Мартазов обратил внимание на возможные ошибки съемки и неточности в сведениях о границах земли. По его словам, особенно сложными могут оказаться случаи, когда границы соседних участков накладываются друг на друга.

За нарушения правил землепользования предусмотрены штрафы, а в крайних случаях возможны более серьезные последствия. При первом выявлении признаков нарушения, как поясняют опрошенные изданием специалисты, собственнику обычно дают возможность привести участок в порядок.

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