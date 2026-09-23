В Сургуте в 2027 году обновят библиотеку по нацпроекту «Семья»

В Сургуте в 2027 году обновят библиотеку: после ремонта ее оснастят новой техникой и пополнят книжный фонд. Об этом сообщает «Югра официально». Библиотека станет модельной в рамках нацпроекта «Семья».

В том же году такие преобразования запланированы в Ханты-Мансийске и Белоярском районе. За последние годы в Югре уже обновили 17 библиотек, в том числе в Сургуте, Югорске, Мегионе, Нижневартовске, Покачах и Лангепасе, а также в нескольких районах округа. В библиотеках нового поколения посетители могут читать, работать за ноутбуком, знакомиться с VR-технологиями и проводить время с семьей.

Кроме того, в 2027 году в Югре планируют открыть четыре детско-просветительских центра — в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Советском районе. Минкультуры России уже определило проекты, которые получат федеральную поддержку. Такие центры действуют при Музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске и муниципальной библиотеке Кондинского района.