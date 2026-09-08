Сургут планирует сдать спорткомплекс с искусственным льдом к концу 2026 года

Срок сдачи спортивного комплекса с искусственным льдом в Сургуте сдвинулся на полгода, завершить объект теперь планируют к концу 2026 года. Как сообщает Дума Сургута, готовность здания сейчас составляет 80%, благоустройства — 65%.

Стоимость концессионного соглашения по объекту составляет 552 млн рублей. Это последний из пяти спорткомплексов, которые строят по концессионным соглашениям, заключенным в 2022 году.

На заседании комитета по социальной политике заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Эльвира Рахматуллина сообщила, что отставание от графика связано с работами по немонтируемому оборудованию, внутренней отделке, благоустройству и устройству наружных инженерных сетей.

По словам Рахматуллиной, несмотря на сдвиг сроков, объект планируют полностью сдать до конца года.

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