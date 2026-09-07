Тюменская область отправила 37 волонтеров на Международный фестиваль молодежи

Тюменская область направила 37 волонтеров на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Добровольцы будут встречать гостей, сопровождать делегации, помогать с логистикой и культурной программой, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Участники команды также будут освещать события фестиваля в социальных сетях. Среди волонтеров есть специалисты со знанием иностранных языков, медицины и вопросов, связанных с чрезвычайными ситуациями.

«У каждого участника команды – большой опыт. Ребята будут работать по всем направлениям, даже в которых нужны узкопрофильные знания – иностранные языки, медицина, сведения в области чрезвычайных ситуаций», — рассказала тренер Центра привлечения и подготовки волонтеров МФМ в Тюменской области Валентина Галдаева.

Бизнес-аналитик Злата Волковицкая взяла отпуск ради поездки на фестиваль. Она владеет английским, испанским и немецким языками и будет работать в качестве атташе. В 2024 году девушка уже была переводчиком на фестивале в Сочи и сопровождала делегацию из Эквадора.

«Стараюсь использовать все возможности, где смогу попрактиковаться в знании языков. В 2024 году работала переводчиком на фестивале в Сочи, сопровождала делегацию из Эквадора. Снова еду на МФМ за общением и практикой, а также хочу познакомиться с разными культурами и традициями», — поделилась Злата.

В состав делегации вошли и представители других стран. Арраджи Лахбиб из Марокко впервые будет волонтером на крупном мероприятии в России. Он свободно говорит на арабском, французском, английском и русском языках. Во время фестиваля добровольцы также передадут зарубежным участникам книги русских классиков на иностранных языках, которые собрали волонтеры культуры.