Югра продлила выплату 4,1 млн рублей участникам СВО до 31 октября

Правительство Югры продлило до 31 октября 2026 года срок предоставления единовременной выплаты в размере 4,1 млн рублей участникам СВО. По данным пресс-службы правительства Югры, это крупнейшая такая выплата в России.

Гарантированный годовой доход военнослужащих составляет не менее 6,6 млн рублей. С учетом выплат, льгот и возможности списания кредитных долгов до 10 млн рублей общий объем материального обеспечения за первый год службы может достигать 18,5 млн рублей.

Заключить контракт через Военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора могут граждане России, иностранцы и лица без гражданства, а также мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. Возможность доступна и тем, кто ранее не проходил военную службу. Минимальный срок контракта составляет один год, отпуск предоставляется на 15 суток каждые полгода службы.

Контракт можно заключить в том числе для службы в войсках беспилотных летательных систем. За каждую боевую награду жителям Югры предусмотрена выплата 100 тысяч рублей. Такую же сумму единовременно получают жители других регионов, которые заключили контракт в автономном округе.

Для военнослужащих и их семей в регионе действует 36 дополнительных мер поддержки. Иногородним компенсируют проезд из любого города России, а на время оформления предоставляют проживание, питание, трансфер и необходимое снаряжение.

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