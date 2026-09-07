В Ишиме строят завод по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год

В Ишиме продолжается строительство завода по глубокой переработке гороха АО «Протеинсиб» агрохолдинга «Юбилейный». Предприятие мощностью 70 тысяч тонн сырья в год будет выпускать изолят горохового белка и сопутствующую продукцию, сообщает «Тюменская линия».

Объект с рабочей поездкой посетили первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, сенатор от Тюменской области Владимир Якушев и губернатор региона Александр Моор. Сейчас на площадке идут строительно-монтажные работы, устанавливаются производственно-технологические линии и готовится оборудование к пусконаладке.

«Одно дело, когда мы собираем только зерно и продаем его на рынке. Другое, когда идет уже более глубокая переработка и продается конечный продукт. Высокотехнологичное производство очень непростое, но предприятие понимает, к чему стремится и что делает. Это важное направление, именно к этому Тюменская область стремилась на протяжении многих лет: не экспортировать сырьевые ресурсы, а перерабатывать их здесь же, на родной земле, выпуская готовый товар», — прокомментировал Владимир Якушев.

Исполнительный директор АО «Протеинсиб» Игорь Лазарев сообщил, что предприятие планирует выпускать сухой изолят горохового белка, гороховый крахмал, клетчатку и оболочку гороха. Основную часть продукции намерены продавать в России, при этом инвестпроект ориентирован и на мировой рынок — до 5% глобального потребления таких продуктов.

«Сегодня между субъектами большая конкуренция за инвесторов и инвестиционные проекты. Помимо работы со всеми, кто готов открывать производство в Тюменской области, мы поддержали местные компании, которые уже имеют здесь хорошую базу и опыт реализации инновационных проектов, чтобы они могли расширять бизнес», — отметил Александр Моор.

Специалист по связям с общественностью агрохолдинга «Юбилейный» Вера Казанцева добавила, что гороховый протеин востребован при производстве спортивного, детского и диетического питания благодаря гипоаллергенности и высокой усвояемости.