Новая поликлиника в Ишиме будет обслуживать 168 тысяч жителей юга Тюменской области

Новая поликлиника в Ишиме станет медицинским хабом для 168 тысяч жителей юга Тюменской области, в том числе почти 36 тысяч детей. Учреждение осмотрели первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и губернатор региона Александр Моор, сообщает Тюменскаяобласть.рф.

Поликлиника разместилась в трехэтажном здании площадью почти 12,5 тысячи квадратных метров. Получать помощь здесь смогут жители Ишима и Ишимского района, а также пациенты из Армизонского, Бердюжского, Викуловского, Сорокинского, Абатского, Сладковского и Казанского округов.

В новом здании сосредоточена практически вся амбулаторная и диагностическая служба областной больницы №4. Поликлинику оснастили компьютерным томографом, рентгеном, флюорографом, маммографом и эндоскопическим оборудованием. Также здесь установлена аппаратура Стресс-Эхо для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Владимир Якушев отметил, что жители Ишима давно ждали этот объект, а современное оснащение позволит оказывать качественную медицинскую помощь.

«Создание всей необходимой социальной инфраструктуры, в том числе в медицине, — это не только комфортные условия для граждан, но и возможность привлекать и сохранять высококвалифицированные кадры, которые остро необходимы для реализации новых инвестпроектов в регионе», — подчеркнул Александр Моор.