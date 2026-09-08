Сургут завершит дорожную ремонтную кампанию 2026 года к 12 сентября

В Сургуте масштабную дорожно-ремонтную кампанию 2026 года планируют полностью завершить к 12 сентября. Основной объем работ выполнили к началу учебного года, сейчас подрядчики приводят в порядок оставшиеся участки, сообщает администрация Сургута.

В этом году на ремонт и обновление дорожной инфраструктуры направили 2,5 млрд рублей. Одним из направлений стало развитие городского велокаркаса. В приемке новых участков участвовали представители велосипедных сообществ, которые оценивали их безопасность и удобство.

Велодорожки интегрируют в городское пространство с учетом особенностей конкретных территорий. На одних участках они проходят рядом с пешеходными зонами, на других отделены газоном. В парке «За Саймой» велосипедные и пешеходные потоки разделили цветом плитки на существующих маршрутах, чтобы не расширять пространство за счет экосистемы.

С опережением графика завершили ремонт четырех объектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На месяц раньше срока дорожники закончили работы на Тюменском тракте, бульваре Свободы, участке проспекта Ленина от улицы Декабристов до Майской и улице Электротехнической.

В завершающей стадии находятся работы на улицах Энгельса и Профсоюзов, а также на одном из участков проспекта Ленина. На Энгельса уже обновили проезжую часть, сделали новые тротуары и парковку, а также проложили велодорожку со стороны здания администрации Сургута.

Сейчас специалисты заканчивают ремонт пешеходной зоны у торгового центра «Сибирь».

Ранее мы писали о том, что нефтяники к своему профессиональному празднику отремонтировали участок дороги на улице Чехова в Сургуте.