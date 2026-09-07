Команда Тюменской области победила в финале Всероссийской игры «Зарница 2.0»

Команда «ВОИН-Тигры» из Тюменской области заняла первое место во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» в старшей возрастной категории. В финале в Волгоградской области участвовали 96 отрядов — 960 человек со всей страны, сообщил губернатор региона Александр Моор.

В состав тюменской команды вошли курсанты филиала центра «ВОИН» из Тюменского и Ялуторовского округов и Ишима. Перед финалом участники несколько месяцев тренировались по тактической, огневой и медицинской подготовке, связи, управлению беспилотниками и другим направлениям.

Тюменцы отличились и в отдельных дисциплинах. Команда заняла первое место в инженерной подготовке и маскировке позиций, второе — в радиационной, химической и биологической защите, третье — в тактической медицине. В индивидуальном зачете командиров Анастасия Плеханова завоевала второе место.

Завершающим этапом соревнований стала большая военно-тактическая игра. Она включала элементы гарнизонной службы, комбинированный марш, задания на местности и финальный бой.

По словам главы региона, подготовка участников потребовала ежедневных тренировок, дисциплины и командной работы. Игра проводится по инициативе президента России Владимира Путина.