«Югра вместе!» — как большой фестиваль объединит жителей всего региона

Большой фестиваль «Югра вместе!» проходит во всех муниципалитетах региона. Для жителей подготовили насыщенную программу сразу по нескольким направлениям — образование, культура, спорт и здоровье. Мероприятия рассчитаны на участников разных возрастов, а присоединиться к ним можно бесплатно. Одной из главных идей фестиваля стало объединение жителей вокруг истории и культуры Югры, семейных ценностей, сохранения памяти и традиций.

Фестиваль организован АНО «Дом народов Югры» по инициативе регионального отделения Ассамблеи народов России. Он приурочен к Году единства народов России и Году молодой семьи в автономном округе. Программа охватывает весь регион и включает как массовые мероприятия, так и семейные интеллектуальные состязания.

Одним из важных событий фестиваля в Сургуте станет концерт на центральной площади. 12 сентября в 13:00 на сцену выйдут ST и группа «Полынь Folk». К ним присоединятся популярные региональные коллективы и сольные исполнители. Для жителей и гостей города вход на площадку будет свободным.

Еще один крупный модуль «Югра вместе!» — окружная викторина, позволяющая проверить знания о регионе. Ее вопросы посвящены истории и культуре Югры, традициям коренных народов Севера, природе и знаковым местам округа. Участвовать могут граждане России старше 18 лет, зарегистрированные на территории Югры. Отвечать на вопросы разрешается всей семьей, однако в розыгрыше призов принимают участие только совершеннолетние.

Викторина проходит с 1 по 20 сентября. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта или активировать чат-бот в мессенджере MAX. Затем нужно ответить на несколько вопросов. Для прохождения этапа достаточно дать три правильных ответа. После этого система сформирует персональный QR-код и уникальный идентификационный номер. В зависимости от выбранного способа регистрации код поступит участнику в чат-бот либо на электронную почту.

Следующий этап пройдет 18-20 сентября. В эти дни участникам потребуется найти один из специальных пунктов активации, которые будут работать на площадках фестиваля, и показать полученный QR-код. Помощников викторины можно будет узнать по брендированным манишкам с логотипом «Югра вместе!». Сообщение о выигрыше победителю придет в чат-бот или на электронную почту.

Призовой фонд викторины включает шесть квартир, три автомобиля, 13 квадроциклов, 50 велосипедов, 50 телевизоров, 200 смартфонов и другие ценные подарки. Победителей будут определять 18-20 сентября. Полные условия участия опубликованы в положении о викторине на сайте проекта.

Еще одна возможность проверить свои знания о родном регионе появится у семейных команд. Интеллектуальная игра «Код Югры. Изучаем всей семьей» объединит старшеклассников и их родителей. Задания посвятят истории, географии, природе и культуре округа, а также выдающимся югорчанам.

Организаторы делают ставку не на формат обычной проверки знаний, а на динамичное состязание. Даже если команда не сможет сразу ответить на какой-либо вопрос, игра должна помочь участникам узнать новое о регионе и расширить кругозор. В командах будут участвовать школьники 9-11 классов вместе с родителями. Регистрация проходит с 1 по 16 сентября через онлайн-платформу, а очный этап стартует 19 сентября.

Семейная тема продолжится и в другом модуле фестиваля — конкурсе «Битва хоров». Его финалы состоятся 18-20 сентября в муниципалитетах Югры. На сцену выйдут ученики 1-4 классов вместе с родителями. Семейные хоровые коллективы исполнят песни о ценностях семьи, единстве народов России, патриотизме и исторической памяти.