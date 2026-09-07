В Югре родителям школьников объяснили порядок действий при угрозе атаки беспилотников и ракет

Родителям школьников Югры объяснили, в каких случаях детей можно не отправлять на занятия из-за воздушной угрозы. Информация о сигналах и действиях образовательных учреждений будет поступать в родительские чаты в MAX и электронный дневник, говорится в сообщении, направленном семьям учащихся, пишет РИЦ «Югра».

«При данном сигнале рекомендуем оставлять детей дома. Пропуск занятий будет по уважительной причиной. В случае, если ребёнок уже в школе, образовательный процесс приостановят, работниками школы будут предприняты меры по укрытию обучающихся, вплоть до отмены сигнала. В случае, если отмена сигнала будет после 7.00, то будет применено ступенчатое расписание с задержкой от 30 до 90 минут по решению администрации школы», — поясняется в сообщении.

Если ребенок уже находится в образовательном учреждении, педагоги должны прекратить занятия и организованно перевести детей в безопасное помещение без окон, убежище или подвал. Если таких мест нет, школьников отведут подальше от окон и разместят за массивной мебелью или под партами. Покидать укрытие можно только после соответствующей команды.

При обнаружении беспилотника или взрывов рекомендуется укрыться за массивными предметами и защитить голову. Об упавших обломках необходимо сообщать по номеру 112, сотрудникам МЧС или правоохранительных органов. Подходить к ним и трогать их нельзя.

Сигналы «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность» означают, что летательные объекты обнаружены на территории соседних регионов. В такой ситуации рекомендуется сохранять спокойствие, избегать массового скопления людей и следить за официальными сообщениями. Сигналы «Угроза атаки беспилотника» или «Угроза ракетной опасности», сопровождаемые городским оповещением, уже означают угрозу непосредственно для территории Югры.

Также жителям напоминают о запрете снимать беспилотники, работу систем ПВО, места падения и последствия атак. Такие публикации могут передать дополнительную информацию и повлечь юридическую ответственность.

Впервые сигнал о беспилотной опасности прозвучал в Югре 25 июня этого года, длился этот режим 5 часов. С тех пор подобные предупреждения поступали в Югру четырежды, в последний раз — 10 августа. История «ракетной опасности» в регионе началась 5 мая, и объявлялась она четыре раза, на данный момент последний из них — 27 августа. Продолжалась она, как правило, в районе 1-2 часов. Читайте также, что следует делать при получении подобных сигналов о беспилотной и ракетной опасности.