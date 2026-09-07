Прокуратура отправила в суд дело против компании «Стройиндустрия» на сотни миллионов

Прокуратура Сургута направила в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «Стройиндустрия», которого обвиняют в невыплате зарплаты 585 сотрудникам на сумму свыше 240 млн рублей и сокрытии более 107 млн рублей от взыскания налоговой задолженности. Об этом сообщает прокуратура Сургута.

По версии следствия, с октября 2024 года по март 2025 года руководитель предприятия, зная о задолженности по налоговым платежам, проводил расчеты с контрагентами в обход счетов организации. Сумма таких средств превысила 107 млн рублей. Кроме того, с декабря 2024 года по июль 2026 года работникам компании не выплачивали зарплату. Задолженность перед 585 сотрудниками превысила 240 млн рублей.

На имущество организации наложили арест на общую сумму более 114 млн рублей. После мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате перед сотрудниками погасили. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

