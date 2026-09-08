Сургут планирует сократить доходы бюджета на 2,1 млрд, расходы — на 2,7 млрд рублей

Доходы бюджета Сургута на 2026 год предлагают сократить на 2,1 млрд рублей, а расходы — почти на 2,7 млрд. Проект изменений депутаты предварительно рассмотрят 9 сентября на комитете Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Это следует из пояснительной записки к проекту решения о корректировке городского бюджета.

После изменений доходы города составят 52,8 млрд рублей вместо утвержденных ранее 54,9 млрд. Расходы предлагается снизить с 60,15 млрд до 57,46 млрд рублей. Дефицит при этом уменьшится на полмиллиарда — с 5,2 млрд до 4,6 млрд рублей.

Собственные доходы Сургута планируют сократить на 745,4 млн рублей — до 21,7 млрд. В пояснительной записке это связывают со снижением ожидаемых поступлений НДФЛ с дивидендов и доходов иностранных граждан, а также налога по упрощенной системе. Последнее объясняется уменьшением объемов услуг и работ, которые выполняют субъекты малого и среднего бизнеса.

Еще почти на 1,4 млрд рублей уменьшаются безвозмездные поступления, практически вся эта сумма приходится на межбюджетные трансферты. Их объем уточняют на основании уведомлений департамента финансов Югры.

Расходы планируют оптимизировать по направлениям, включенным в городской план по мобилизации доходов, сокращению затрат и муниципального долга. Часть средств перераспределят на дополнительные меры поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, а также тех, кто содействовал привлечению контрактников. Кроме того, деньги направят на пополнение резервного фонда Администрации Сургута.

Одновременно город намерен уменьшить объем привлечения и погашения коммерческих кредитов на 590,5 млн рублей — до 1,1 млрд. Размер финансирования дефицита в целом предлагается снизить до 4,6 млрд рублей.

В последний раз доходы и расходы бюджета Сургута одномоментно сокращались в 2021 году, но тогда речь шла о 242 млн рублей, и это было связано не с падением налоговых поступлений, а с уточнением межбюджетных трансфертов. А до этого крайне несущественное сокращение статей бюджета наблюдалось в 2018 году.