Депутат Думы Сургута наградил педагогов школы №8 в честь юбилея

Сегодня, 21 декабря, школа №8 в Сургуте отмечает юбилей – ей исполнилось 55 лет. Образовательное учреждение является одним из старейших в городе, говорится в соцсетях Думы Сургута.

«Одно из старейших образовательных учреждений в городе делает акцент в своей работе на успешность, конкурентоспособность учеников, их компетентность в различных областях знаний. И это не случайно – первый директор, почетный гражданин Сургута Андрей Сибирцев создал высокопрофессиональный педагогический коллектив, традиции которого сильны в школе до сих пор», – указали в сообщении.

Отметим, что в 2023 году средний бал школы по ЕГЭ – 80. Почти столько же процентов выпускников поступили в ВУЗы.

Депутат Думы Сургута Айдар Альбертович поблагодарил педагогов за работу и вручил им 19 наград Думы.