В Думе Сургута обсудили стратегию по использованию здания кинотеатра «Аврора»

Бывший кинотеатр «Аврора» в Сургуте вновь стал одной из обсуждаемых тем среди депутатов. На заседании постоянного комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города народные избранники узнали, что окончательного решения по заброшенному зданию пока что нет. Ранее для «Авроры» нашелся инвестор в рамках государственно-частного партнерства, однако что-то пошло не так.

«В связи с поступлением предложения в администрацию города о реализации проекта государственно-частного партнерства в рамках реконструкции кинотеатра с июля 2022 года велись предварительные переговоры с инициатором проекта. В мае текущий партнер отказался от реализации партнерства. По состоянию на 11 октября 2023 года рыночная стоимость объекта составляет с учетом НДС 28 млн 600 тысяч рублей без учета стоимости земельного участка. В настоящий момент решение по дальнейшему использованию объекта еще не принято», − рассказал депутатам директор департамента имущественных и земельных отношений администрации город Алексей Дворников.

Народные избранники Сургута поинтересовались, почему инвестор все-таки отказался участвовать в реконструкции. На волнующий всех вопрос ответил управляющий группы компаний «Гуливер» и депутат Владимир Болотов.

«В течение практически года согласовывали план, финансовую модель и все необходимое. Не только с городом, но с Фондом развития Югры. Согласовали − вышли на стадию подписания. И на стадии банковской гарантии нам дали отрицательное заключение по мотивам наличия в составе маркетингового плана наличие помещений, предназначенных под общественное питание. В соответствии с законом о государственно-частном партнерстве общественное питание не может быть предметом договора. Нас год уверяли, что это такая схема возможна. Причем у нас есть согласованные финансовые модели, включающее в себя общественное питание, − объяснил Владимир Болотов. − Тем не менее, после мы писали, что готовы выкупить этот объект и реализовать его по тем же параметрам, но по другой юридической схеме, предполагающей реконструкцию, находящуюся в частной собственности. Получили ответ, что такое решение пока принят не может. Но мы все еще готовы заниматься этим вопросом. Я призываю вас не принимать решение об его сносе. Это нормальный, функциональный объект. Реконструкция обойдется минимум в два раза дешевле, чем новое строительство».

Напоминаем, что ранее управляющий и депутат делился планами о том, каким станет объект в течение ближайших четырех лет. В частности, его особенно волнует судьба «Авроры», так как объект находится на его избирательном участке.

«Вопрос серьезный, который требует тщательной проработки. Я согласен, что сносить — это хоть и быстро, но не единственное решение. «Аврора» — это старое здание и для многих людей знаковое. Поэтому есть над чем подумать», − резюмировал председатель Владимир Клишин.

Депутаты вновь вернуться к этому вопросу в декабре 2023 года.